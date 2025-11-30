O lateral esquerdo Guilherme Romão fechou a segunda temporada no Atlético-GO em alta. O jogador de 28 anos foi o atleta com mais atuações pelo Dragão em 2025, e de cabeça erguida, por ter recuperado a posição quando esteve afastado e próximo de deixar o clube no início da Série B.\nEle foi reintegrado ao elenco e se tornou capitão durante a competição. Na 1ª rodada na Série B, na vitória de 4 a 2 sobre o Athletic-MG, até a rodada final, na derrota de 1 a 0 para a Chapecoense, apenas Guilherme Romão e o goleiro Vladimir foram titulares nas duas ocasiões, fechando ano marcado pelas mudanças e reformulações no elenco - 57 jogadores entraram em campo pelo clube.\nSomando o Estadual, Copa do Brasil e a Série B, o Atlético-GO disputou 55 partidas, das quais Guilherme Romão jogou 45 vezes (81,8% de presença). Esta marca faz dele o jogador com maior número de atuações no Dragão em 2025.