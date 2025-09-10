O lateral Willean Lepo vai reforçar o Goiás contra o Coritiba, nesta sexta-feira (12). O jogador voltou a treinar com a mão direita imobilizada, após fratura, e deve ir a campo no confronto que vale a liderança da Série B.\nWillean Lepo já viajou para Curitiba, onde vai encontrar o elenco esmeraldino ao longo desta quarta-feira (10). O time esmeraldino tem atividade no período da tarde no CT do Caju, do Athletico-PR. A informação foi divulgada pelo jornalista André Rodrigues e confirmada pelo POPULAR.\nO lateral se machucou no dia 1º de setembro, durante treino no CT Edmo Pinheiro - esse imprevisto fez com que a direção goiana contratasse o lateral direito Fábio, por empréstimo junto ao Anápolis. A previsão era que Willean Lepo perderia um mês de jogos pelo Goiás e voltasse apenas em outubro.\nO departamento médico optou por tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia. Com evolução do lateral na última semana, a opção de treinar com a mão imobilizada foi testada e aprovada pelos médicos do clube goiano.