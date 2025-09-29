O lateral esquerdo Guilherme Romão, de 27 anos, tem sido um dos destaques do Atlético-GO na Série B. Ele cumpriu suspensão na vitória (1 a 0) sobre o América-MG e volta à equipe no clássico com o Goiás, na noite desta terça-feira (30), na Serrinha.\nGuilherme Romão se tornou capitão do time e é uma das lideranças do atual elenco atleticano. Na definição dele, "clássico é diferente" e será assim que o Dragão encara a partida decisiva para as pretensões do clube na Série B.\n"Somos muito conscientes. Temos muita humildade. É sempre jogo a jogo. Cada jogo é uma história. Clássico é diferente, não podemos comparar com outros jogos, estamos fazendo uma semana muito concentrada para fazer um grande jogo. Mas o clássico é diferente", definiu o lateral e capitão do Atlético-GO.\nDepois de ficar afastado do elenco na gestão do técnico Cláudio Tencati, Guilherme Romão foi reintegrado na passagem de Fábio Matias e, desde a chegada de Rafael Lacerda, o jogador retomou o bom futebol nos últimos jogos.