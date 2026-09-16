O Vila Nova pode ter três novidades entre os relacionados para o duelo contra o América-MG, no final de semana. O zagueiro Anderson Jesus e os atacantes Dellatorre e Rafa Silva buscam estar 100% para serem relacionados. Além desses três, um retorno certo é do lateral direito Hayner, que cumpriu suspensão no último jogo.\nAnderson Jesus, que não entra em campo há mais de dois meses, foi liberado pelo departamento médico e concluiu o processo de transição física. A tendência é de que ele seja relacionado contra o América-MG.\nNo caso dos atacantes, Dellatorre estava em fase final de transição de lesão na posterior da coxa direita, e Rafa Silva passou por pós-operatório de artroscopia. A presença deles no próximo duelo do Tigre é um pouco mais incerta do que a de Anderson Jesus, mas existe a possibilidade de serem relacionados.