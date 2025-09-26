O São Paulo falhou na tentativa de virar o confronto com a LDU, do Equador, nas quartas de final da Copa Libertadores. Derrotada por 2 a 0 nos 2.850 m de Quito, na semana passada, a equipe tricolor voltou a cometer erros defensivos e ofensivos e foi superada por 1 a 0 no estádio do Morumbi, na noite de quinta-feira (25), em São Paulo.\nNas duas partidas do confronto, foi mais eficiente a formação equatoriana, que já havia eliminado um adversário brasileiro nas oitavas de final, o Botafogo, e enfrentará outro nas semifinais, o Palmeiras. O triunfo foi muito comemorado pelo treinador do time de Quito, o brasileiro Tiago Nunes.\nPrevaleceu o clube que soube aproveitar as chances que se apresentaram. No estádio Rodrigo Paz Delgado, no duelo de ida, o São Paulo teve oportunidades claras e ofereceu duas oportunidades claras: perdeu por 2 a 0. No Morumbi, no embate de volta, teve oportunidades claras e ofereceu uma oportunidade clara: perdeu por 1 a 0.