A LDU, que desafia o Palmeiras nas semifinais da Copa Libertadores, deixou dois brasileiros pelo caminho no mata-mata e é problema desde a fase de grupos.\nOs equatorianos complicaram a vida do Flamengo para o mata-mata. A LDU terminou terminou na 1ª posição do Grupo C, que tinha o Flamengo, o Central Córdoba e o Deportivo Táchira. O Flamengo terminou em segundo de seu grupo pelo saldo de gols e teve que decidir os mata-matas fora de casa (e quase caiu diante o Estudiantes).\nO Flamengo levou a vantagem no confronto direto. A equipe comandada por Filipe Luís venceu o jogo no Maracanã por 2 a 0, e empatou por 0 a 0 em Quito.\nNas oitavas de final, a LDU enfrentou o Botafogo e eliminou o atual campeão com dois bons jogos. Os equatorianos perderam a ida por 1 a 0 no Nilton Santos, mas fizeram uma boa partida (terminando até com um maior número de finalizações: 12 x 9), mas venceram a volta por 2 a 0 no estádio Rodrigo Paz Delgado - onde a superioridade foi ainda maior (20 finalizações contra apenas 4).