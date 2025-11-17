Na noite desta segunda-feira (17), no Onésio Brasileiro Alvarenga, a chapa União Vilanovense foi aclamada na eleição do Conselho Deliberativo. Leandro Bittar, que ocupava o cargo de vice-presidente da diretoria executiva, é o novo presidente do Conselho. Décio Caetano, que era o presidente do Conselho, agora é o vice. O mandato é de três anos.\n“Estamos em um processo de melhoria contínua, não só da estrutura, mas da questão organizacional, buscando ter sempre um time competitivo. Conquistamos o título goiano neste ano, já era um tabu de 20 anos. Conquistamos coisas importantes dentro do futebol, e a melhoria da nossa estrutura vai refletir ainda mais. Espero que nos próximos anos a gente consiga realmente entregar para o nosso torcedor o grande objetivo, o grande sonho, que é estar em uma Série A”, disse Leandro Bittar ao POPULAR.