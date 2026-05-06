O volante Leandro Vilela, de 30 anos, recuperou a titularidade no Atlético-GO nos últimos jogos. Desde o empate sem gols com o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, o jogador passou a atuar ao lado de Cristiano no meio-campo. Com sua presença, a equipe reduziu o número de gols sofridos – apenas um em três partidas –, mas não obteve a vitória no último confronto, contra o Juventude (0 a 0). Para o volante, a pressão pelos resultados não deve recair apenas sobre o técnico Eduardo Souza. Os atletas também precisam assumir sua parcela de responsabilidade.\n“Ainda mais no Atlético-GO, que é um clube que costuma estar na Série A ou nas primeiras colocações da Série B. Pelo fato de não estarmos na parte de cima da tabela, a cobrança é inevitável. Quem vem para cá precisa entender que isso faz parte do cotidiano. É um clube que não permite relaxamento em nenhum dia”, afirmou o jogador.