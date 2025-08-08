A presidente Leila Pereira falou publicamente pela primeira vez após a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil e enfatizou: quem manda é ela. A dirigente defendeu a continuidade do trabalho de Abel Ferreira e de Anderson Barros, pediu paciência à "verdadeira torcida" durante a reformulação do time e ainda minimizou as críticas que não considera construtivas.\n"Queria pedir aos nossos milhões de torcedores que tenham um pouco de paciência... Mas para os que são realmente torcedores do Palmeiras, aqueles que sabem que a gente trabalha incansavelmente, que nem sempre as coisas acontecem como pretendemos e que nos momentos difíceis estão do nosso lado\nLuto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro e 2027, é o meu desejo e o que quero para o Palmeiras. Eu, como presidente, tenho esse direito. Algumas têm de criticar e eu, de decidir. Enquanto for presidente, quem decide sou eu. O Palmeiras tem interesse [em renovar com Abel], já conversei com ele, quero que fique conosco até dezembro de 27. Falta o Abel assinar, só.