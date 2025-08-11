A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, defendeu que o clube vire SAF no futuro. A declaração veio após a dirigente criticar clubes que compram e não pagam.\n"Eu acho que a grande solução para os clubes é virar SAF. Com o dono, a responsabilidade é do dono. Nesses clubes que são associativos, o presidente fica dois, três anos e quer ganhar todos os campeonatos. E faz a festa, não pagando absolutamente ninguém, porque sabe que em três anos ele vai largar a bucha para outro presidente. E quando você é dono do clube, a responsabilidade é sua. Isso é um próximo assunto", disse Leila.\nLeia Também\n+Qual estatística incomoda Vagner Mancini no Goiás mesmo com vitória e liderança da Série B\nO Palmeiras também? "Também, também, mas não na minha gestão, porque eu jamais proporia esse tipo de modificação para o estatuto do Palmeiras. Eu tenho dois anos e meio ainda pela frente e não gostaria de fazer qualquer alteração no estatuto do Palmeiras. O próximo presidente, se achar que deva, pode fazer. Mas eu acredito que para que os clubes tenham futuro, esse modelo associativo está completamente ultrapassado, porque não gera responsabilidade alguma para o seu gestor. Eu nunca vi presidente de clube associativo ser penalizado, e olha que vocês veem cada aberração por aí. Quando é dono, pelo menos responde com seu patrimônio".