A presidente Leila Pereira, do Palmeiras, afirmou que tem um acordo verbal com o técnico Abel Ferreira para a renovação do contrato dele com o clube.
"Verbalmente, está tudo certo. Como falei, independentemente do resultado do jogo [final da Libertadores], o meu planejamento é continuar com a nossa comissão técnica e diretor de futebol [Anderson Barros] até dezembro de 2027. É quando termina o meu mandato, até quando eu posso garantir", disse Leila durante Summit da CBF, em São Paulo.
O atual contrato do técnico português com o Palmeiras vai até o final deste ano. A ideia da presidente, desde o princípio, é ampliar o vínculo até o final do segundo mandato dela à frente do clube, em dezembro de 2027.
Leila também quer a permanência de Anderson Barros, diretor de futebol, até o fim do seu mandato. Ela afirmou mais de uma vez durante o evento que o resultado da final da Libertadores, contra o Flamengo, no sábado, não mudará o rumo da sua ideia quanto à comissão técnica e ao dirigente.