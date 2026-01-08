A presidente Leila Pereira aproveitou a apresentação do meia Marlon Freitas para refletir sobre o "ano difícil" que o Palmeiras teve em 2025.\n"Eu adoro recomeços. [...] Vocês sabem que 2025 foi um ano difícil para a gente. Nós batemos na trave três vezes, e isso comprova que nem tudo que fizemos esteve incorreto", disse Leila.\nVolante ex-Atlético-GO diz iniciar "novo ciclo" no Vila Nova e quer conquistar títulos\n"Este ano estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, mas entre no gol. Foi um ano muito difícil para a gente por causa disso. Muito difícil você chegar nas finais e não consegui nosso objetivo, que sempre será a conquista de títulos".\nO QUE ACONTECEU\nO Palmeiras se despediu de 2025 com três vices: Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa Libertadores. Além disso, o clube foi eliminado pelo Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil.