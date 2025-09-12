A presidente Leila Pereira tem como um de seus principais objetivos no Palmeiras a permanência de Abel Ferreira até o fim de seu segundo mandato, no final de 2027. No entanto, ela já admite a possibilidade do treinador só aceitar uma renovação mais curta para ampliar seu vínculo.\nA direção do Palmeiras está otimista em relação à renovação de Abel, mas não descarta que ela seja mais curta em um primeiro momento.\nLeia também\n+Vila Nova tenta melhorar aproveitamento em casa nos últimos jogos como mandante\nO treinador tem uma oferta em mãos para ficar até o fim do mandato de Leila Pereira. Porém, deixou de tratar sua permanência como uma certeza após a forma que foi tratado no Allianz Parque com a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.\nA reportagem apurou que, na opinião de Leila Pereira, não há ninguém melhor que Abel para comandar o Palmeiras e ela quer definir a situação rapidamente. A renovação por uma temporada seria uma forma de resolver essa questão.