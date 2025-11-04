Goleador do Atlético-GO na Série B, o atacante Lelê não descarta a permanência no clube na próxima temporada. "Tudo é conversado. Tenho contrato até o final do ano. Se for conversado, acredito que há esta possibilidade", disse o jogador nesta terça-feira (4).\nLelê tem 28 anos, jogou 14 vezes pelo Dragão e marcou seis gols - o último deles na vitória (2 a 1) sobre o Paysandu.\nPorém, a continuidade do atacante no ano seguinte não será fácil. Lelê chegou ao Dragão emprestado pelo Fluminense, depois de uma transferência frustrada para o futebol japonês - não pôde ser regularizado na J-League por determinação da Fifa, por exceder limites de transferência entre clubes na visão da entidade.\nComo as portas se abriram no time atleticano, Lelê foi liberado pelo Fluminense para reforçar o Dragão. As boas atuações chamam a atenção de clubes do Brasil e do exterior para 2026.