O atacante Lelê, de 27 anos, chegou ao Atlético-GO com a expectativa de ser tornar o goleador que o clube procura desde o início da temporada. Apresentado pelo Dragão nesta quarta-feira (13), o jogador evitou estipular metas de gols na Série B, mas garantiu que pretende marcá-los quando tiver oportunidade.\nLelê pretende recuperar o tempo perdido após uma transferência frustrada para o futebol japonês, para atuar no Nagoya Grampus. “A expectativa é boa. Cheguei para ajudar a equipe, ajudar o Dragão e fazer o máximo de gols possíveis. Não tenho uma meta. Quero fazer o máximo de gols aqul”, frisou o atacante, que fez a estreia pelo Atlético-GO na vitória (2 a 0) sobre o Botafogo,SP, no domingo passado (10), já como titular do time.\nNa estreia pelo Atlético-GO, Lelê teve duas boas chances de balançar as redes, mas não fez o gol.