O Atlético-GO aproveitou a superioridade numérica e contou com o noite inspirada do atacante Lelê para vencer o Avaí, de virada, por 2 a 1, nesta terça-feira (16), no estádio Antônio Accioly. O Dragão saiu atrás, após golaço de Marcos Vinícius, mas buscou a virada pela 26ª rodada com dois gols de Lelê.\nCom o resultado, o Atlético-GO dá passo importante para a permanência na Série B e diminui a diferença de pontos para a faixa do acesso (G4). O Dragão chegou aos 35 pontos, permanece na 13ª posição e abre oito pontos de vantagem para o América-MG, que é o 17º colocado e primeiro time dentro da zona de rebaixamento.\n-Lelê (1.3313192)\nA distância para o G4 é, neste momento, de seis pontos. A Chapecoense, que ainda joga no complemento da 26ª rodada e é a 4ª colocada, tem 41 pontos.\nO Atlético-GO também chegou ao quinto jogo de invencibilidade na Série B. A sequência é de três vitórias e dois empates.