O atacante Lelê tem sido um dos destaques na campanha de recuperação do Atlético-GO na Série B. Autor de três gols em sete jogos, o goleador atleticano recomenda que a equipe mantenha em casa a postura das últimas rodadas. O Dragão busca, nesta quinta-feira (25), diante do América-MG, no estádio Antônio Accioly, a terceira vitória seguida na competição.\n"Temos evoluído bastante. O torcedor pode esperar o Atlético-GO para cima. Dentro de nossa casa, é muito importante ter a iniciativa do jogo", destacou o jogador.\nLelê foi peça chave na virada sobre o Avaí (2 a 1), no bairro de Campinas, ao marcar os dois gols do Dragão - o segundo dele foi no cabeceio. No triunfo contra o Remo (1 a 0), ele subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou no contrapé do goleiro. A bola tocou na trave e sobrou na área para o cabeceio de Guilherme Romão.