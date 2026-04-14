O atacante Léo Jacó, de 21 anos, é um dos principais investimentos do Atlético-GO na temporada 2026. O jogador chegou ao clube em fase de transição na carreira, de promessa na base do futebol carioca para potencial goleador no primeiro ano como profissional. Entre altos e baixos e agora pressionado pela volta de Gustavo Coutinho ao clube, Léo Jacó precisa aproveitar as chances de ser decisivo.Foi o que ele fez no segundo gol do Atlético-GO, na vitória de 2 a 1, na noite do último domingo (12), sobre o Londrina-PR, pela 4ª rodada da Série B. O resultado tirou o time atleticano da lanterna e do Z4 da Segundona, enquanto Léo Jacó mostrou que também pode ser protagonista.Léo Jacó entrou no lugar de Gustavo Coutinho aos 38 minutos do segundo tempo. Não demorou e, aos 41 minutos, o jovem atacante recebeu a bola de costas para a marcação, fez a parede na área, girou e tocou na saída de Kozlinski. Pode-se dizer que são os três minutos mais proveitosos de Jacó desde que chegou ao Atlético-GO, em janeiro deste ano.O atacante tem 22 atuações pelo Dragão e, na primeira delas, foi o autor do primeiro gol do Goianão, aos 5 minutos do primeiro tempo sobre o Anápolis. Na formação tática do técnico Eduardo Souza, o trio de ataque deve ter nos próximos jogos Geovany Soares (elogiado internamente) e Marrony (autor de dois gols, por Copa do Brasil e Série B) pelos lados, enquanto Gustavo Coutinho será o homem de referência. Como o centroavante não está 100% no condicionamento físico, é bem provável que Léo Jacó tenha mais minutagem e possa brigar pela posição.No setor ofensivo, as outras opções são Bruno José, Léo Tocantins, Vitinho e os pratas da casa Nathan, GH e Gabriel, além de Guilherme Marques, que joga mais adiantado, e Assis, que chegou e ganhou a posição como meia atacante.“Léo (Jacó) é um jovem. Tem 20 anos (21, completados no dia 6 de abril). Às vezes, colocamos, sobre o jovem, uma carga que não é dele ainda. A chegada do (Gustavo) Coutinho fez com que o Léo (Jacó) vá entrando, ganhando minutos, para que nós possamos trabalhá-lo. Muitas vezes, você traz um jogador para agregar e para fazer o crescimento do jovem”, explicou Eduardo Souza, sobre como devem funcionar as escalações e as mudanças nos próximos jogos.O treinador atleticano entende que precisa ter o elenco à disposição. No ataque, ganhou o reforço de Gustavo Coutinho, que teve boas chances de marcar o primeiro gol dele no retorno ao clube, mas não o fez. Foi diferente com Léo Jacó, ao aproveitar a chance de fazer o gol.Assim, Jacó se torna o artilheiro do Atlético-GO na atual Série B - dois gols, um pouco atrás do português Ronaldo, com cinco gols pelo Athletic-MG - e do clube na temporada, com seis gols, à frente do meia Guilherme Marques, que tem cinco gols. Coincidentemente, os dois jogadores entraram na etapa final na vitória sobre o Londrina, no Accioly. No Dragão, Léo Jacó mostra duas virtudes técnicas: o trabalho como pivô para girar e definir os lances e o oportunismo dentro da área. É cedo para dizer se é potencial jogador das assistências e arrancadas, como as de Gustavo Coutinho quando jogou pela primeira vez no clube, no título do Goianão e no acesso da Série B em 2023. Naquela temporada, Coutinho se deu muito bem com Luiz Fernando e Shaylon, no ataque.