O atacante Léo Jacó, de 20 anos, será a aposta do Atlético-GO para resolver problema que esteve presente em boa parte da temporada passada: os poucos gols marcados pelos atacantes. Jovem e natural de Magé-RJ, o jogador chega para ser artilheiro no Dragão após boa presença na base do Vasco.\n"Chegou a minha hora (de jogar), é a hora que a minha família queria. Estou preparado para fazer o melhor e meter gol", frisou o atacante.\nNa equipe sub-20 do Vasco no ano passado, Léo Jacó fez 22 gols em 50 jogos. Ele foi artilheiro (oito gols) e campeão do Campeonato Carioca pelo Vasco, em que também ganhou a Copa Rio. No time principal vascaíno, Léo Jacó foi utilizado duas vezes pelo técnico Fernando Diniz: na goleada por 6 a 0 sobre o Santos e na derrota por 2 a 0 para o Juventude. Ele chegou ao sub-20 do Vasco em 2023, oriundo da base do Nova Iguaçu-RJ.