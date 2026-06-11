Os favoritos da Copa do Mundo de 2026 não entram em campo hoje no primeiro dia de jogos, mas já encerraram seus últimos testes em campo. Longe de um cenário ideal, o período preparatório dos grandes rivais do Brasil foi marcado por uma intensa corrida contra o tempo, alternando entre desempenhos oscilantes, sustos extracampo e, acima de tudo, uma dolorosa onda de lesões que obrigou os treinadores a quebrarem a cabeça. Enquanto algumas seleções mostraram força coletiva para superar os desfalques, outras chegam ao Mundial com o alerta ligado.\nConfira o balanço da preparação das principais potências da Copa 2026:\nMéxico x África do Sul: onde assistir, horário e outras informações da abertura da Copa do Mundo\nRepórter recebe arma durante transmissão da Copa do Mundo e viraliza nas redes\nAniversariante do dia, Ancelotti comanda treino observado por Spike Lee