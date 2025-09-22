O Vila Nova chegou a cinco jogos sem vencer, distanciou-se da briga pelo acesso e volta a viver uma crise após a sequência de cinco derrotas consecutivas na Série B, entre a 10ª e a 14ª rodadas. Um dos grandes problemas do time neste momento é a quantidade de lesões.\nNos dois primeiros jogos de Paulo Turra no comando do Vila Nova, a equipe venceu o Paysandu (1 a 0) e o Goiás (2 a 0). Na derrota para o Botafogo-SP (2 a 0), que deu início à atual sequência sem vencer, o treinador colorado precisou lidar com a primeira baixa de um jogador titular: o lateral Willian Formiga sentiu lesão muscular na posterior direita e foi substituído no intervalo.\nApós essa partida, Paulo Turra teve outra notícia negativa logo na sequência. O volante Ralf precisou passar por cirurgia de artroscopia e aumentou a lista de baixas de atletas titulares. Desde então, o Vila Nova não ganhou mais. O time empatou com Chapecoense (2 a 2), Athletic-MG (1 a 1) e Remo (1 a 1), e agora perdeu para o Athletico-PR (2 a 0).