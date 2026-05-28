O atacante Dellatorre será desfalque do Vila Nova na próxima rodada da Série B, em jogo contra o Londrina, no final de semana. Com a confirmação dessa ausência e o fato de que Rafa Silva também continua se recuperando de uma lesão, a briga pela camisa nove deve ficar entre Gustavo Puskas e André Luís.\nA lesão de Dellatorre, artilheiro colorado na temporada com dez gols em 20 jogos, costuma exigir cerca de um mês de recuperação. A reportagem do POPULAR apurou que a tendência é de que o atacante precise de menos tempo para voltar aos gramados, mas ele não estará apto para enfrentar o Londrina no domingo (31), às 18h30, no Estádio VGD, pela 11ª rodada da Série B.\nNo último domingo (24), na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG na Arena Independência, pela 10ª rodada da Segundona, Dellatorre não foi relacionado para a partida devido à constatação de uma lesão no adutor da coxa direita. Gustavo Puskas, de 18 anos, foi o escolhido pelo técnico Guto Ferreira para desempenhar a função.