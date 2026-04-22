A participação de Estêvão na Copa do Mundo com a seleção brasileira está em "séria dúvida" após a lesão muscular sofrida pelo atacante no último sábado (18), durante duelo do Chelsea contra o Manchester United no Stamford Bridge, em Londres. As informações são do site The Athletic.\nDe acordo com a publicação, que faz parte do conglomerado de mídia The New York Times, pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o jogador de 18 anos sofreu uma lesão muscular de grau quatro no posterior da coxa.\nCorre que dá: pista do Estádio Olímpico sofre com desgaste e pede socorro\nCom isso, há "grandes chances" de o atleta não ter condições de se recuperar a tempo de atuar pela seleção brasileira durante o Mundial na América do Norte, com início previsto para o dia 11 de junho. O Brasil estreia dois dias depois, contra o Marrocos. Segundo especialistas, o prazo médio de recuperação varia de três a quatro meses.