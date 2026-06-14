Uma combinação entre ritmo excelente, uma estratégia corajosa da Ferrari e um toque de sorte com um Safety Car Virtual deram a Lewis Hamilton sua primeira vitória pela Scuderia. O heptacampeão e maior vencedor da história da Fórmula 1 não sabia o que era ganhar desde que herdou o 1º lugar no GP da Bélgica de 2024, há 686 dias.\n"Comecei um ano que parecia uma jornada impossível. Mas a equipe continuou me apoiando, continuou melhorando. E também tenho fãs incríveis. Tive vitórias especiais, cada uma do seu jeito, mas isso é outro nível. Eu via vídeos desses carros ganhando corridas e ficava imaginando como seria. Espero que seja a primeira de muitas. Carro incrível, estratégia incrível, forza Ferrari", disse Hamilton.\nNaquela ocasião, seu então companheiro de Mercedes, George Russell, venceu a corrida, mas foi desclassificado. Neste domingo (14), no GP da Espanha, Hamilton bateu o mesmo Russell.