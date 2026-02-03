A Libertadores começa nesta terça-feira (03), e o jogo de abertura interessa diretamente a um brasileiro: o Bahia.\nThe Strongest (BOL) e Deportivo Táchira (VEN) fazem o jogo de abertura da primeira fase preliminar. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta terça, no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, na Bolívia. A volta será na semana que vem, na Venezuela.\nMeia do Vila Nova explica opção pelo clube: "Quero me sentir importante"\nO Bahia deve acompanhar cada lance deste jogo. Strongest e Táchira são possíveis cruzamentos do clube brasileiro ainda na Pré-Libertadores. O time brasileiro entrará só na próxima etapa e vai encarar o O'Higgins (CHL). Se vencer, pode pegar um dos dois ou o Tolima (COL).\nA estreia do Bahia está marcada para o dia 18 deste mês. Os comandados de Rogério Ceni estreiam jogando no Chile. A volta diante do O'Higgins será uma semana depois, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.