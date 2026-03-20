Líder da MotoGP, o espanhol Pedro Acosta liderou o primeiro treino livre no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, nesta sexta-feira (20). O piloto da Red Bull KTM Factory Racing fez tempo de 1’26.688 na primeira atividade da categoria em solo goiano. A melhor volta dele foi no apagar das luzes da atividade no circuito goiano.\nO primeiro treino livre da MotoGP começou às 12h05 e foi concluído uma hora depois. Desde o início da atividade, Marc Marquez, da Ducati, figurava na 1ª colocação geral. Ele foi ultrapassado primeiro por Jack Miller, que logo na sequência viu Pedro Acosta fazer o melhor tempo faltando 23 segundos para o fim da atividade.\nO brasileiro Diogo Moreira não teve grande atuação na primeira atividade na pista goiana. O piloto da LCR Honda fez tempo de 1’28.678 e ficou em 18º.