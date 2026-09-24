A 14ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano teve como destaques o Goiânia, que voltou a vencer após cinco jogos na estreia do técnico Ito Roque, e os tropeços dos dois primeiros colocados. Rio Verde e Bom Jesus não venceram na rodada, mas seguem no G2 da competição.\nVeja os resultados da 14ª rodada da Divisão de Acesso\nGrêmio Anápolis 2x2 Bom Jesus\nSão Luis 1x1 Trindade\nGoiânia 2x1 Morrinhos\nMineiros 1x0 Tupy\nGoianésia 1x1 Rio Verde\nConfira a classificação* da Divisão de Acesso:\n1º: Rio Verde - 28 pontos\n2º: Bom Jesus - 24 pontos (saldo de 6 gols)\n3º: Goianésia - 24 pontos (saldo de 2 gols)\n4º: Morrinhos - 19 pontos (Maior número de gols marcados: 20)\n5º: Mineiros - 19 pontos\n6º: Goiânia - 18 pontos\n7º: Tupy - 17 pontos\n8º: São Luis - 15 pontos\n9º: Grêmio Anápolis - 11 pontos\n10º: Trindade - 9 pontos