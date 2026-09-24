O atacante Lincoln, de 25 anos, disse, nesta quinta-feira (24), que chega ao Vila Nova para ajudar o clube na reta final da Série B. Além disso, o jogador ex-Flamengo falou sobre a demora na conclusão da negociação, já que ele está em Goiânia desde a semana passada.\n“A negociação demorou um pouco porque não foi simples. A minha negociação com o Alarcon (Pacheco, diretor de futebol) foi muito rápida, na terça (15) de manhã ele me enviou uma proposta, à tarde eu já estava pegando voo e vindo para cá. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei feliz que deu certo”, comentou.\nLincoln declarou que trabalhou bastante durante a semana, aprimorando a parte física, e que está apto fisicamente para estrear contra o Londrina nesta sexta-feira (25), às 20h30, no OBA, se necessário. O atacante também disse que mal pode esperar para sentir a atmosfera da “torcida sensacional, que faz uma festa fantástica”.