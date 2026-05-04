A lista de desfalques do Goiás aumentou para o clássico contra o Vila Nova depois da goleada por 4 a 1 sofrida para o Fortaleza pela 7ª rodada da Série B. Uma ausência está confirmada, do lateral Nicolas, e outra situação, do atacante Cadu, será avaliada ao longo da semana.\nNicolas foi expulso durante a derrota para o Fortaleza e cumprirá suspensão automática. Cadu deixou o gramado no primeiro tempo e foi substituído após sentir dores musculares na coxa esquerda. O atacante será avaliado nesta semana e é dúvida para o clássico contra o Vila Nova.\nO clube esmeraldino já possui outras duas ausências confirmadas: o meia Lourenço se recupera de uma entorse no joelho esquerdo, enquanto o volante Filipe Machado faz tratamento de contusão muscular na coxa direita.\nO atacante Bruno Sávio está em transição após contusão muscular na coxa esquerda e pode voltar a ser relacionado diante do Vila Nova. Neste momento, ele também é dúvida para a partida.