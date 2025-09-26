O Liverpool pagou todo o restante do contrato de Diogo Jota à família do jogador, falecido em acidente de carro em julho, junto com o irmão, André Silva. A informação foi revelada pelo treinador dos Reds, Arne Slot.\nO clube realizou todo o pagamento do restante do contrato de Jota, que ainda teria mais dois anos de vínculo, com um salário de 140 mil libras esterlinas - R$1 milhão - por semana, cerca de R$4 milhões por mês.\nDe acordo com o tabloide inglês 'Daily Mail', o montante destinado à família do jogador é de 14 milhões de libras esterlinas - cerca de R$100 milhões.\nJota havia se casado com Rute Cardoso apenas 11 dias antes do acidente que tirou sua vida, em Zamora, na Espanha. O jogador também deixou três filhos.\n"Infelizmente, tivemos que trazer um jogador a mais do que o planejado. É por isso que nossos gastos foram maiores do que o planejado", falou o técnico Arne Slot, em entrevista à TNT Sports britânica.