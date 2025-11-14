O livro "Tomazinho e Paulo Gonçalves: Meio século de glórias no futebol" terá seu segundo evento de lançamento neste sábado (15), às 10 horas, na Loja Goiás Tem História / Contato Comunicação, localizada na Rua 27-A, nº 150, no Setor Aeroporto. A obra, que possui 110 páginas, será vendida no local pelo preço de 50 reais.\nO livro “Tomazinho e Paulo Gonçalves: Meio Século de Glórias no Futebol”, escrito por Guillermo Gonçalves, narra a trajetória de seu pai, Tomazinho, e de seu tio, Paulo, duas figuras proeminentes no esporte em Goiás e Minas Gerais. A obra resgata a história dos irmãos desde a origem da família em Minas Gerais até a mudança para a recém-construída Goiânia, onde iniciaram suas carreiras no futebol. O autor se baseia em uma vasta pesquisa, que inclui depoimentos de familiares, ex-jogadores, cronistas esportivos e arquivos pessoais, para compor um retrato detalhado da vida e carreira da dupla.