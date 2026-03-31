Nesta quarta-feira (1º), o Goiás enfrenta o Londrina em seu primeiro compromisso na Série B como visitante. O duelo válido pela 2ª rodada será disputado no estádio Vitorino Gonçalves Dias, a partir das 19 horas. O clube esmeraldino chega para o confronto com jogadores recuperados e busca manter a invencibilidade na temporada, após uma pausa de dez dias sem jogos.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nInvicto há 18 partidas neste início de temporada, o Goiás é um dos três times que ainda não perderam em 2026 entre as quatro divisões nacionais (Séries A, B, C e D), ao lado de Gama-DF e América-RN.\nO alviverde vem de vitória na estreia da Série B por 3 a 1 sobre o América-MG, na Serrinha, mesmo atuando todo o segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão do volante Felipe Machado - ele cumpre suspensão automática diante do Londrina.