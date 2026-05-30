Em seu primeiro jogo matutino desde junho de 2024, o Vila Nova visita o Londrina neste domingo (31), a partir das 11 horas, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. Pela 11ª rodada da Série B, o Tigre tem pela frente mais um adversário da zona de rebaixamento, para tentar permanecer entre os primeiros colocados.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nEm 4º lugar na Série B, com 19 pontos, o Vila Nova vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o lanterna América-MG, em partida que marcou a primeira vez em que o time colorado bateu o Coelho fora de casa. Antes disso, o Tigre já vinha de um triunfo por 2 a 0 sobre o Avaí, em casa.\nContra o Londrina, o Vila Nova não tem um tabu. Na verdade, quem tem é o próprio Londrina. O Tubarão não vence um jogo no Estádio Vitorino Gonçalves Dias desde 26 de julho de 2025, quando ganhou do CSA por 3 a 1 pela Série C. Desde então, foram nove partidas sem ganhar no local, com sete empates e duas derrotas.