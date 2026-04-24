No mundo das corridas, existe uma variedade de tipos de treinos, de acordo com o objetivo e condições físicas de cada atleta. A série especial do POPULAR, Corre que Dá, mostra nesta reportagem as particularidades de cada um deles: longão, intervalado/tiros, progressivo, ritmo, fartlek e regenerativo.\nSegundo o coordenador esportivo da assessoria Fernando Diniz, personal trainer e personal running Pedro Henrique Batista, de 37 anos, natural de Goiânia, todo treinador precisa conhecer sobre todos os tipos de treinos. Não há especialistas em determinados tipos, o que acontece é a preferência dos atletas por treinos específicos.\nO treinador da Ares Performance Sports, profissional de Educação Física, professor e doutorando Roberto Dib Bittar, de 55 anos, de Anápolis, comentou que “montar o quebra-cabeças dos treinos” depende do atleta, de qual prova ele disputará e de seu atual momento físico. “Não é algo reto, até por isso os bons treinadores ganham das IAs (inteligências artificiais)”, falou apontando a sensibilidade na relação corredor-técnico como determinante para o sucesso.