O Bola de Ouro divulgou nesta terça-feira (8) as 30 indicadas ao prêmio de melhor jogadora da temporada, com apenas uma brasileira. A premiação é organizada pela revista francesa France Football.\nA goleira Lorena é a única representante do Brasil. Ela também concorre ao prêmio de melhor arqueira da temporada.\nVencedora das últimas três edições, Aitana Bonmatí não foi indicada este ano. Ela sofreu uma lesão na perna em dezembro do ano passado e perdeu o restante da temporada.\nLorena é ex-jogadora do Grêmio, titular da seleção brasileira e do Kansas City Current, dos Estados Unidos (Divulgação / Instagram / @kccurrent)\nO Flamengo disputa o prêmio de 'Clube do Ano'. O Brasil não tem representantes nas categorias melhor técnico, goleiro e jogadores sub-21.\nA cerimônia de premiação será no dia 26 de outubro. O evento será em Londres, na Inglaterra.