O polivalente Lourenço disse que prefere atuar como volante no Goiás e reafirmou qual deve ser a mentalidade da equipe esmeraldina em 2026: “ser campeão”. O jogador de 28 anos assinou contrato em definitivo até o fim deste ano com o clube alviverde e vai iniciar sua segunda passagem pelo futebol goiano.\n“Eu já joguei como primeiro volante, como segundo volante e meia também. Me sinto mais confortável como volante”, opinou o jogador, que ficou conhecido no futebol goiano por atuar em diferentes posições em sua passagem pelo Vila Nova, em 2023.\nLourenço voltou a comentar sobre qual deve ser a mentalidade do Goiás na próxima temporada. Em 2026, o time esmeraldino tenta encerrar com seu maior jejum, de sete anos, sem vencer o Campeonato Goiano.\n“A gente vem para cumprir os objetivos do clube, e o objetivo é ser campeão. Nós estamos trabalhando focados e vamos procurar ter sucesso. A gente sabe que se resolve em campo. Estamos trabalhando para isso, conversamos sobre isso internamente, de estar há sete anos sem vencer o campeonato, mas isso será resolvido ao longo do campeonato”, frisou Lourenço.