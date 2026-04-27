O volante Filipe Machado e o meia Lourenço viraram dúvidas no Goiás para o jogo contra o Fortaleza. Os atletas apresentaram problemas antes e durante a partida diante do São Bernardo, no último domingo (26).\nO caso mais simples é do volante Filipe Machado. Ele apresentou desconforto muscular no treino de sábado (25) em São Paulo e por precaução não foi utilizado na derrota de 1 a 0 para o São Bernardo.\nDurante o jogo, o meia Lourenço se machucou após dividida com o atacante Daniel Amorim. Ele teve problema muscular e foi substituído ainda no primeiro tempo da partida.\nO técnico Daniel Paulista disse que a saída do jogador teve impacto no desenvolvimento do jogo do Goiás. “O Lourenço é um jogador extremamente importante, já demonstrou seu potencial e capacidade. Foi uma perda significativa dentro do jogo. Estávamos com o domínio da partida. Criamos o pênalti e tivemos situações de perigo. A perda foi significativa para a equipe”, analisou o treinador esmeraldino.