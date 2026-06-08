O meia Lourenço tem feito trabalhos separados do elenco do Goiás e é dúvida para o duelo contra o Novorizontino. O clube esmeraldino ainda não informou de maneira oficial o problema do jogador, que nas últimas semanas sofreu uma entorse no joelho e também apresentou desgaste físico. Ele estaria com desconforto muscular.\nLourenço não participou de alguns treinamentos na última semana e quando esteve em campo fez trabalho separado dos demais companheiros. Isso ocorreu no sábado (6), por exemplo.\nCaso apresente condições de jogar contra o Novorizontino, Lourenço pode ser preservado da formação inicial do Goiás.\nIsso já tinha ocorrido na última rodada, no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO. O meia iniciou entre os reservas e entrou em campo após o intervalo. Esse cenário pode se repetir nesta quarta-feira (10).