Com a incerteza em relação a utilização do meia Lourenço, o técnico Daniel Paulista pode ter que fazer ao menos uma mudança no meio-campo do Goiás para o duelo contra o Londrina, pela 2ª rodada da Série B. O jogador de 28 anos sofreu uma entorse no tornozelo direito. O clube não informou o grau da lesão e o prazo para retorno.\nApesar de ser uma lesão comum no futebol, a recuperação pode se estender. Um exemplo é o de Lucas Rodrigues, jovem de 18 anos da base esmeraldina, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no dia 25 de fevereiro, contra o Gama, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Desde então, o jogador, que era titular, não voltou a atuar e soma um mês afastado.\nNo Goiás, existe a expectativa que Lucas Rodrigues fique disponível para atuar contra o Londrina no dia 1º de abril. Se isso ocorrer, o técnico Daniel Paulista terá um problema a menos, já que Filipe Machado vai cumprir suspensão e tem atuado como primeiro volante.