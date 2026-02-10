O meio-campista Lourenço disse que o Goiás precisa “jogar para ganhar” no jogo de ida das quartas de final contra o Crac e prevê dificuldades diante do time de Catalão. Um dos destaques da equipe esmeraldina, o jogador fez elogios ao sistema defensivo do Leão do Sul e definiu o adversário como “time enjoado”.\n“Confronto difícil, time bastante ‘enjoado’, jogadores com qualidade e passagens grandes clubes. Nós vamos buscar o resultado. É uma competição importante, chegou a fase mata-mata e nós temos que ir com o pensamento de ‘matar’”, falou Lourenço.\nO jogador explicou que o termo “enjoado” é se trata de uma definição de “time chato”. “Quando eu falo enjoado é porque é um time chato na marcação, são intensos nos movimentos de jogar. Eu sou de Minas e usamos esse termo ‘enjoado’. Vão trazer dificuldades na marcação e vão querer jogar. Temos que estar ligados para não ser surpreendido lá”, acrescentou.