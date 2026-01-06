O meio-campista Lourenço é um dos de atletas contratados pelo Goiás que mais jogaram nas últimas temporadas. Manter a regularidade de atuações é o objetivo do jogador de 28 anos, que assinou em definitivo com a equipe esmeraldina até o fim deste ano e é uma das principais contratações do clube goiano para a temporada de 2026.\nNo recorte das últimas cinco temporadas, nenhum dos sete reforços do Goiás jogou mais que Lourenço. Entre 2021 e 2025, ele esteve em campo em 249 partidas, com média de 49,8 por temporada. Em 2026, no mínimo, o Goiás jogará 47 partidas.\nNo período, o ano em que Lourenço menos jogou foi 2024, quando foi escalado em 44 jogos em sua primeira temporada no Ceará. Em 2025, também pelo Vozão, foram 54 partidas. Pelo Vila Nova, em 2023, foram 51 jogos. Em 2022, ele jogou 32 vezes pelo CSA e 13 pelo Avaí. Já em 2021, foram 55 partidas pelo Avaí (é a maior marca da carreira).