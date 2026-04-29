Com a lesão do meia Lourenço, apenas dois jogadores do Goiás vão ter atuado em todos os jogos do Goiás em 2026. O jogador de 28 anos sofreu uma entorse no joelho durante a partida contra o São Bernardo e vai desfalcar a equipe esmeraldina por um período de três a quatro semanas.\nLourenço é um dos três atletas do Goiás que foram escalados em todos os 24 jogos da equipe em 2026. O jogador deve perder os jogos contra Fortaleza, Vila Nova, Cruzeiro (Copa do Brasil) e Botafogo-SP podendo retornar diante do Avaí no dia 22 de maio ou contra o Atlético-GO no dia 31 do próximo mês.\nComo não estará em campo no próximo domingo (2 de maio) contra o Fortaleza, Lourenço vai ser ausência pela primeira vez no ano. O goleiro Tadeu e o atacante Anselmo Ramon serão os únicos atletas que vão ter atuado em todas as partidas ao entrarem em campo na Arena Castelão.