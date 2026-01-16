O volante Lourenço virou dúvida no Goiás para o clássico contra o Atlético-GO. O jogador de 28 anos sofreu uma pancada na lombar durante o empate sem gols com o Crac, na quinta-feira (14).\nAos 26 minutos do primeiro tempo, o volante se jogou no chão e pediu atendimento médico. Ele terminou a etapa inicial em campo, mas em diversos momentos levou a mão na lombar. No intervalo, Lourenço foi substituído por Gegê.\n“(O Lourenço) Preocupa porque foi um atleta que não terminou a partida. Ele terminou o primeiro tempo com dificuldade. Foi uma pancada, e o espaço (entre os jogos) é curto. Vamos chegar em Goiânia no meio da madrugada e os atletas vão permanecer concentrados para o treinamento”, falou o técnico Daniel Paulista.\nLourenço será reavaliado em Goiânia nesta quinta-feira (15) e deve ser preservado de algumas atividades antes do clássico. Caso não fique à disposição, o meia Gegê é o favorito para assumir a condição de titular.