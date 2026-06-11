Luana Piovani afirmou que não pretende assistir a nenhum jogo da Copa do Mundo de 2026. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (11), a atriz disse que vai boicotar o torneio e disparou críticas contra a Fifa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a condução do evento.\nSegundo ela, o campeonato perdeu o sentido diante dos conflitos e tensões políticas que cercam a competição. "Eu não vou assistir a nenhum jogo da Copa", declarou.\nEspecial do POPULAR: Copa abre era das 48 seleções em edição com tríplice sede\nA atriz questionou a relação entre a Fifa e o governo norte-americano, um dos anfitriões do Mundial ao lado de Canadá e México. "Como é que a Fifa está 'chupando as bolas' do Trump?", afirmou.\nPiovani também criticou o interesse do público pelo torneio em meio a crises globais. "O mundo está acabando e vocês estão preocupados com Copa", disse.