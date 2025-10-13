O diretor Lucas Andrino enalteceu a campanha do Goiás em sua despedida do clube esmeraldino. O dirigente foi demitido no último domingo (12) após novo tropeço da equipe goiana, que não vence há cinco partidas na Série B e pode deixar a faixa do acesso (G4) ainda na 32ª rodada.\nEm nota divulgada em uma rede social, Lucas Andrino disse que foram um ano e sete meses “de muita dedicação, trabalho e respeito”. O dirigente disse que deixa o Goiás na 2ª colocação da Série B e que mantém a convicção que o “acesso à Série A ocorrerá” na reta final da competição.\nO Goiás iniciou a 32ª rodada, mas após empate com o Athletic-MG e vitórias de Novorizontino e Criciúma, o clube goiano caiu para a 4ª posição. No encerramento da rodada, o time esmeraldino ainda pode ser ultrapassado pela Chapecoense e deixar a faixa do acesso pela primeira vez desde a 5ª rodada.