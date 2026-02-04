Lucas Lima chega ao Goiás com objetivo de conquistar títulos, mas também vai carregar a pressão de ser um atleta que foi contratado com expectativa alta de boas atuações. Nos últimos anos, o clube esmeraldino conviveu com decepções ao acertar com jogadores de renome nacional. O meia de 35 anos quer construir história diferente em momento da carreira que ele define como “mais para o fim do que o começo”.Nos últimos dois anos, Thiago Galhardo e Martín Benítez são exemplos de jogadores de renome que foram contratados pelo Goiás, geraram expectativa elevada, mas decepcionaram em campo. Os dois, inclusive, sequer terminaram as temporadas de 2024 e 2025, respectivamente, e deixaram o clube goiano antes do fim dos contratos após acertos de rescisões.O novo camisa 10 do Goiás reconhece que essa pressão existe. Para Lucas Lima, o que pode ser feito de diferente para que ele tenha sucesso é atingir os objetivos do clube goiano: título do Goianão e o acesso à Série A. “Tenho que dar resultado, a verdade é essa. Tenho que ser campeão aqui. Recebi muito carinho desde que fui anunciado, foi tudo muito rápido e o carinho me motiva ainda mais. Sei que minha contratação gera expectativa, mas isso não coloco em campo. O que preciso colocar em campo é meu futebol”, comentou Lucas Lima, que chega ao Goiás com contrato em definitivo até o fim de 2026. O meia ainda não tem data para estrear pelo Goiás. Ele fez dois treinos com o elenco esmeraldino, mas não fez pré-temporada e busca condicionamento físico para começar a ter minutos em campo nos próximos jogos da equipe esmeraldina.“Eu tive momentos de glórias e de tristeza (ao longo da carreira), mas sempre me dediquei e entreguei ao máximo. É isso que preciso fazer. Sei da expectativa do clube, não vim para passear ou brincar. Vim pelo projeto e sei que posso fazer história em um grande clube. É meu maior desejo”, acrescentou Lucas Lima.Multicampeão com taças da Libertadores, Série A, Copa do Brasil e oito estaduais, além de dois acessos à elite nacional, Lucas Lima reconhece que sua carreira está perto do fim.Paulista de Marília, Lucas Lima começou a jogar bola no interior de São Paulo. Ele rodou por alguns clubes da região de sua cidade natal, como José Bonifácio e América-SP, antes de se destacar na Inter de Limeira-SP, quando tinha entre 17 e 18 anos.Em 2012, atuou pelo Internacional, no ano seguinte liderou o Sport no acesso à Série A e tudo mudou na vida do meia ao acertar com o Santos em 2014. Foi o primeiro ano do Peixe sem o craque Neymar, que tinha se transferido para o Barcelona.Lucas Lima atuou por quatro temporadas no Santos, com 201 jogos, com 19 gols e 31 assistências no período. Foi campeão do Campeonato Paulista em duas oportunidades e conviveu com algumas convocações para a seleção brasileira (jogou 14 partidas com a amarelinha) - ele vestiu a camisa 10 do Santos e do Brasil neste momento da carreira.O meia teve um episódio polêmico em 2017, quando recusou propostas de renovação com o Santos e assinou com o rival Palmeiras. Ele defendeu o clube alviverde por quatro temporadas, foi bicampeão da Libertadores, conquistou uma Copa do Brasil e um Brasileirão pelo time alviverde.Ainda jogou no Fortaleza, voltou ao Santos em 2023 e estava no Sport desde 2024. Liderou o Leão no acesso à Série A em 2024, mas amargou o rebaixamento no time pernambucano no ano passado. Deixou o Sport no início deste ano (tinha contrato até o fim de 2026) após não chegar a um acordo com a diretoria, que desejava reduzir o salário do meia.“Mudou muita coisa (de 2013 para cá). Acredito que a essência e humildade são as mesmas. O desejo de vencer é maior hoje, minha carreira está mais para o fim do que o começo. Vai passando pela cabeça que uma hora eu vou ter que parar, mas parece que a vontade de vencer aumenta no final (da carreira)”, comentou Lucas Lima, que não pensa ainda em aposentadoria, mas reconhece que essa realidade está mais próxima.“Existe o lance da idade, de ter que demonstrar mais por causa da idade. É normal criar cobranças dentro de si, por isso me cobro e me cuido para jogar e vencer. No final do dia, tenho que fazer o meu para vencer. Posso fazer sete gols, mas, se eu não vencer, de nada vai ter valido meu esforço”, salientou o meia esmeraldino.