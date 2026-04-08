O meia Lucas Lima, do Goiás, disse que quer ver Neymar na Copa do Mundo e falou sobre a vontade do jogador do Santos de ser convocado para o Mundial, que vai ser realizado entre junho e julho deste ano.\n“(Neymar) Dispensa comentários, é um grande amigo. Falo com ele, mas não procuro falar sobre isso (Copa do Mundo). Todos querem falar sobre isso. Ele quer muito estar. Pude acompanhar a última Copa dele (no Catar, em 2022), o quanto se sacrificou a cada dia, quanto foi dura a perda. Sei que ele ama estar na seleção, e como brasileiro espero que ele esteja”, falou Lucas Lima.\nOs dois atletas nunca jogaram juntos por clubes, apenas em algumas partidas pela seleção brasileira, mas são amigos de longa data. O pai de Neymar é um dos agentes que cuidam da carreira de Lucas Lima, que chegou ao Goiás neste ano e tem contrato com o clube goiano até o fim da temporada.