Lucas Lima foi apresentado pelo Goiás nesta quarta-feira (4) e disse que o planejamento do clube goiano para a temporada de 2026 foi fator para o acerto com a equipe esmeraldina. O meia de 35 anos foi anunciado como reforço do time goiano na última semana, chegou a Goiânia no sábado (31) e treinou pela primeira vez com o elenco na terça-feira (3).\n“Tiveram outras negociações, mas quando apareceu o Goiás tocou meu coração. A gente pode falar de parte financeira, o que vivi no passado, história que construí, mas acho que o clube tocou meu coração. Conversei com o Michel e com o professor Daniel e tive paz no meu coração junto com a minha família. Senti a projeção que o clube quer conquistar para esse ano, isso mexeu comigo. A pressão que existe no clube também me moveu e espero que seja um ano especial para mim e para o clube”, contou Lucas Lima.