O meia Lucas Lima foi regularizado e está liberado para estrear pelo Goiás, mas o primeiro jogo do atleta de 35 anos não será o clássico deste domingo (1º) contra o Vila Nova. O jogador, que assinou em definitivo com o time esmeraldino até o fim do ano, chega a Goiânia apenas neste sábado (31) e terá alguns dias de treinos antes de entrar em campo.\nDesde o fim do ano passado, o Sport negociava com Lucas Lima uma alteração no contrato do jogador, que tinha vínculo até o fim de 2026 com o Leão. Após o rebaixamento à Série B, o clube pernambucano decidiu reduzir a folha salarial do elenco e uma das metas era reduzir o salário do meia em pelo menos 50%.\nForam duas tentativas, uma no final do ano passado, e outra no início deste ano - segundo informações do GE Pernambuco, o salário do atleta recebia pouco mais de R$ 400 mil por mês em 2025. Ambas propostas foram recusadas por Lucas Lima.