O meias Lucas Lima explicou nesta quarta-feira (8) o que pode ter favorecido sua evolução individual nos últimos dois jogos do Goiás. O jogador distribuiu assistências nas vitórias sobre Náutico e Ceará.\nSegundo Lucas Lima, a mudança no esquema tático do Goiás favoreceu seu futebol. Após a saída do técnico Daniel Paulista, que costumava escalar o clube goiano no 4-4-2, o time esmeraldino passou a jogar com três atacantes (4-3-3).\n“Quando vencemos as coisas acontecem da maneira como planejamos. Fica mais fácil de falar as coisas, mas individualmente eu acredito que o esquema ajuda. Jogamos com três atacantes. Quando jogamos com três atacantes automaticamente facilita para o meia. Isso facilitou minhas assistências, falando individualmente”, contou Lucas Lima, que deu assistência para o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Náutico e outro passe no primeiro gol do Goiás no triunfo de 2 a 0 sobre o Ceará.